Rilascio passaporti, torna l'Open Day negli uffici dei commissariati

In un gesto di servizio straordinario rivolto a tutti i cittadini, la divisione Pasi e i commissariati sistaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone apriranno le loro porte per un "Open-Day" dedicato al rilascio dei passaporti. Un'iniziativa che mira a soddisfare le esigenze della numerosa utenza, fornendo loro un'opportunità in un orario fuori dall'ordinario. Sabato 21 ottobre i cittadini avranno l'opportunità di presentarsi tra le ore 8 e le ore 14 presso gli uffici di viale Africa numero 25-27-29, Catania, o presso i commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone, per richiedere il rilascio del passaporto.

Per usufruire di questo servizio straordinario, i richiedenti dovranno essere muniti di tutta la documentazione necessaria prevista dalla legge, che include i documenti di identità in corso di validità e due fotografie conformi alle specifiche indicate. È possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sulla procedura sul sito web ufficiale della polizia di Stato alla pagina passaportonline.poliziadistato.it. Per evitare lunghe code e garantire un servizio efficiente, l'ingresso agli Uffici di viale Africa sarà consentito previa l'acquisizione di un numero "eliminacode". Questo sistema è stato implementato per ottimizzare il flusso di utenti e assicurare una migliore esperienza di servizio.