Open day per la consegna dei passaporti negli uffici di viale Africa

La questura di Catania ha previsto per sabato 20 gennaio un’apertura straordinaria degli sportelli dell'ufficio passaporti, finalizzata esclusivamente alla consegna dei documenti già pronti per il rilascio. L’iniziativa è stata adottata per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che per ragioni personali o lavorative non riescono a presentarsi allo sportello, negli orari d’apertura infrasettimanali. Nella circostanza, sarà l’ufficio passaporti della divisione di polizia amministrativa di viale Africa n. 29 ad aprire i suoi sportelli dedicati, per accogliere tutti i cittadini che abbiano ricevuto l’avviso per ritirare il passaporto. Chi vorrà usufruire del servizio straordinario dovrà presentarsi, tra le ore 08.30 e le ore 13.30, munita di un documento di identità in corso di validità.