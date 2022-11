Catania, Bergamo, Lucca, Parma e Pesaro unite nel segno dell’Opera lirica

Per promuovere il turismo e la cultura con itinerari legati ai maestri dell’Opera lirica, in occasione dell’Assemblea nazionale Anci, cinque città per cinque compositori leggendari a cui hanno dato i natali - Gaetano Donizetti a Bergamo, Giuseppe Verdi a Parma, Giacomo Puccini a Lucca, Gioacchino Rossini a Pesaro e Vincenzo Bellini a Catania - hanno siglato una dichiarazione d’intenti per ideare un percorso comune di valorizzazione del patrimonio artistico di cui detengono la simbolica eredità. I primi cittadini Giorgio Gori, Mario Pardini, Michele Guerra, Matteo Ricci e il vicecommissario straordinario di Catania Bernardo Campo hanno firmato un documento per suggellare la comune volontà a costruire una collaborazione tra le città “al fine di sviluppare un progetto unitario che leghi le figure dei compositori creando un itinerario alternativo rispetto alle tradizionali e più famose tappe turistiche italiane, in grado di attrarre visitatori alla ricerca di luoghi meno conosciuti e finalizzato ad accrescere l’attrattività delle città e dei loro territori”. Le 5 città dell’Opera lavorano già da tempo all'iniziativa, ma la crisi pandemica ha rallentato le iniziative legate al turismo e frenato le procedure che hanno portato alla sottoscrizione della dichiarazione d’intenti. La qualità espressa dai festival musicali dedicati a ciascun compositore è stata ripagata dal crescente numero di presenze registrato negli appuntamenti annuali promossi in ambito locale.