Azienda forestale, i dipendenti attendono ancora gli stipendi arretrati

"Sono sempre i lavoratori a pagare le inadempienze, i silenzi, i ritardi della Regione. Centinaia di operai catanesi dell’Azienda forestale sono ancora in attesa di arretrati, mentre gli ex articolisti dell’ente che svolgono funzioni amministrative non possono procedere nelle operazioni contabili perché anch’essi coinvolti in una difficile vertenza. Un altro paradosso di Sicilia". Lo denunciano i segretari di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Catania Alfio Turrisi, Giuseppe Glorioso e Nino Marino al termine di una riunione del Comitato paritetico provinciale etneo, presente il dirigente dell’Azienda forestale Agatino Sidoti, da cui è emerso uno stato di "semiparalisi" della struttura regionale. "L’Azienda forestale catanese – spiegano gli esponenti sindacali – è quasi interamente fondata per le funzioni amministrative e contabili sul servizio garantito dagli ex articolisti, da anni impegnati in funzioni superiori che le istituzioni politiche non riconoscono di fatto omettendo, malgrado le promesse, nelle riclassificazioni del personale. Al disagio di questi lavoratori, costretti allo sciopero bianco, si somma il disagio degli operai forestali che stanno subendo notevoli e ingiustificati ritardi nella corresponsione delle spettanze. Una situazione destinata ad appesantirsi nei prossimi mesi". "Ad oggi -concludono Turrisi, Glorioso e Marino - i forestali non hanno ancora percepito lo stipendio di maggio che pure è stato il loro primo mese di attività da stagionali. Hanno, invece, percepito solo da pochi giorni le paghe di giugno ma neppure tutti. Per circa 150 operai del terzo distretto Cantiere Nave di Bronte, a causa di presunte questioni burocratiche a noi del tutto incomprensibili, è stato necessario un invio-bis dei mandati in Ragioneria. A questo proposito, abbiamo avuto rassicurazioni sulla soluzione del problema per la prossima settimana. Noi non smetteremo di seguire la procedura, sino ad accredito degli emolumenti. Intanto, non possiamo che protestare per la cronica incertezza con la quale i forestali e le loro famiglie devono fare giornalmente i conti mentre facciamo appello alla politica regionale, in particolare ai rappresentanti catanesi nel Governo e all’Ars, perché affrontino le criticità e trovino soluzioni per garantire dignità e diritti dei lavoratori".