Operaio di 25 anni muore schiacciato da una pala meccanica in un maneggio

Una tragedia sul luogo di lavoro ha scosso la comunità di Viagrande, dove Alin Telianu, un giovane operaio romeno di soli 25 anni, ha perso la vita durante il suo turno di lavoro. L'incidente è avvenuto il 22 agosto, ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, in seguito al sequestro da parte dei carabinieri delle immagini di videosorveglianza del cantiere in cui si è verificato il tragico evento.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sembra che Telianu, che lavorava in Sicilia da sette anni, inviando parte dei suoi guadagni alla sua famiglia ancora residente in Romania, sia stato schiacciato da una motopala mentre stava operando all'interno della struttura, che si trova al confine con la frazione di Lavinaio. L'incidente ha avuto luogo all'inizio del suo turno di lavoro, e gli eventi che hanno portato alla tragedia sono stati ricostruiti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul cantiere. I filmati mostrano la vittima che attraversa il cancello d'ingresso del cantiere a bordo della motopala, circa 15 minuti prima delle sette del mattino. Tuttavia, dopo quel momento, non vi sono ulteriori immagini fino alle 7.30, quando le telecamere registrano la scena in cui altri operai escono dal cancello con volti segnati dalla disperazione. Poco dopo, l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.