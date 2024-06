Femminicidi, Saverino (Pd): "Operativo il fondo regionale per gli orfani di crimini domestici"

“L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro ha approvato l’avviso pubblico a sportello per i comuni siciliani per l’erogazione di contributi in favore degli orfani di crimini domestici”. Ad annunciarlo la deputata regionale del Pd, Ersilia Saverino, prima firmataria dell’emendamento presentato e approvato nella scorsa legge finanziaria che introduce questi contributi a favore degli orfani di femminicidio.

“È stata stanziata la somma di 500mila euro per il 2024 e il contributo sarà disponibile anche per coloro che sono diventati orfani a causa di crimini domestici fra 2022 e il 2024 – prosegue Saverino – mentre per gli anni successivi la somma è di 300mila euro. È stata una lunga battaglia per una causa che in tanti abbiamo condiviso, perché sui bambini e ragazzi che improvvisamente si trovano senza la madre e, magari, col padre in carcere, abbiamo una responsabilità collettiva. Ciò, ovviamente – conclude Saverino – non lenirà il loro dolore e non restituirà quanto perso, ma è un importante segnale di vicinanza delle istituzioni nei confronti delle vittime”.