Operatore ecologico abbandonava rifiuti per strada: denunciato

A Caltagirone un operatore ecologico, dipendente della ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, abbandonava i rifiuti differenziati raccolti durante il suo consueto giro in uno dei luoghi più transitati dai turisti che si dirigono a piedi nel cuore del centro storico. Ad incastrarlo sono state ile immagini registrate da alcune telecamere di video sorveglianza. Lo rende noto il Comune della città della ceramica.

Il sindaco Fabio Roccuzzo lo ha denunciato all'autorità giudiziaria. "Un comportamento - ha detto il primo cittadino - di una gravità inaudita il suo. Un vero e proprio pugno nello stomaco alla città e a quanti si prodigano per mantenerla pulita. Peraltro l'abbandono dei rifiuti è avvenuto in un luogo strategico, caratterizzato da un intenso transito di pedoni, soprattutto visitatori della nostra città, e veicoli e in cui pertanto il danno arrecato alla comunità è ancora maggiore. Lo abbiamo smascherato attraverso le telecamere che abbiamo installato, grazie alle quali sarà sempre più 'tolleranza zero' verso chi sporca".

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale