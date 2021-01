San Leone, i cani antidroga scovano 400 grammi di marijuana

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle volantim insieme a squadre dei cinofili, hanno condotto un’operazione antidroga all’interno del quartiere San Leone. I poliziotti hanno perlustrato attentamente le pertinenze comuni di alcuni edifici ubicati in via Giuseppe Sessa che erano risultate essere spesso utilizzate come deposito per nascondere gli stupefacenti in attesa della successiva vendita al dettaglio. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e App, sono state scovate due buste contenenti 400 grammi di marijuana che erano state nascoste all’interno di un contatore del gas. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti.