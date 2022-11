Operazione antimafia, ministro Piantedosi: "Segnale forte per chi vuole reagire, lo Stato c'è"

''Complimenti alla Polizia di Stato per l'importante operazione condotta questa mattina a Catania, con il coordinamento della Procura distrettuale etnea, contro sodalizi criminali che vessavano imprenditori e commercianti''. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. ''Si tratta di vili minacce e condizionamenti mafiosi che sono stati scoperti grazie ad una intensa attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato con professionalità e dedizione'', ha proseguito il titolare del Viminale, sottolineando come ''operazioni come questa, oltre a liberare il tessuto imprenditoriale dalla pressione criminale, rappresentano un segnale forte e determinato di vicinanza e supporto all'economia sana e a chi intende reagire alle intimidazioni mafiose''. ''Lo Stato c'è ed è presente con le sue Istituzioni ogni giorno a fianco delle comunità e di quei territori più esposti alla pervasiva presenza mafiosa'', ha concluso il ministro Piantedosi.