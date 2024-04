Operazione "Athena", voto di scambio: la procura di Catania presenta appello contro ordinanza

La Procura distrettuale di Catania ha presentato appello contro la decisione del gip Sebastiano Di Stefano Barbagallo di rigettare la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco di Paternò, Antonino Naso, eletto con delle liste civiche nel giugno del 2022, di un ex consigliere comunale ed ex assessore, Pietro Cirino, e di un assessore dell'attuale giunta, Salvatore Comis, tra gli indagati dell'operazione "Athena" eseguita ieri dai carabinieri. E' quanto riporta l'Ansa.

Il reato ipotizzato, in concorso con due presunti esponenti del clan Morabito legato al clan Laudani di Catania, Vincenzo Morabito e Natale Benvenga, è di scambio elettorale politico-mafioso. Cirino è tra i quindici destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri, ma per altri reati. Nell'ordinanza appellata dalla Procura, il gip ritiene sia da escludere la sussistenza dei necessari gravi indizi di reato riguardo alla posizione del sindaco Naso.

Secondo il giudice l'assunzione di due persone vicine alla cosca in un'azienda che si occupa di rifiuti e il presunto sostegno elettorale "non appaiono prospettabili" e, citando un provvedimento della Cassazione, ricorda che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso è necessaria "la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso".

L'appello, firmato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dai sostituti Tiziana Laudani e Alessandra Tasciotti, riguarda complessivamente sette indagati. Tra loro Naso, Cirino, Comis e Benvegna, per il capo 22 dell'imputazione, lo scambio elettorale politico-mafioso.