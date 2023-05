Operazione "Carback", auto rubate in 20 secondi e la regola dei tre giorni: listino prezzi da 300 a 1500 euro

Una indagine dei carabinieri lunga due anni e mezzo per individuare e arrestare i protagonisti di un traffico di auto rubate a Catania e spesso restituite ai derubati con il collaudato meccanismo del "cavallo di ritorno". Soldi dunque in cambio della restituzione dell'automobile rubata. La cifra per riavere il maltolto variava da 300 a 1500 euro in base al valore e alle condizioni dell'auto rubata. Se il derubato non si piegava all'illegale "carback" o non contattava nessun intermediario, la macchina finiva smontata e rivenduta a pezzi dai ricettatori.

La regola dei tre giorni

Le auto rubate venivano lasciate in strada per seguire una regola che i membri dell'organizzazione si erano dati. La lunga sosta in strada, hanno spiegato i carabinieri, serviva a capire se l'autovettura avesse un altro Gps, oltre a quello di serie e se non appartenesse a qualche pezzo grosso dei clan o a persone a loro vicine. In seno al sodalizio criminale, smantellato stamani, operavano tre batterie di ladri attive nelle zone di Monte Po', San Giorgio e San Cristoforo. Le batterie, responsabili di 54 furti d'auto, operavano sulla base di accordi che prevedevano una chiara suddivisione del territorio per lo svolgimento coordinato delle loro attività. La batteria di Monte Po' operava nel quartiere Nesima e nei paesi etnei, quella di San Giorgio concentrava i propri interessi nella zona di centrale della città, infine, la batteria di San Cristoforo aveva competenza sui furti nei parcheggi dei centri commerciali del capoluogo e dell'hinterland etneo.

Le tecniche per il furto

La tecnica principale utilizzata dai ladri era quella del cosiddetto bottone e consisteva nell'applicare un dispositivo elettronico nella presa Obd di cui sono dotate tutte le autovetture. Questa tecnica consentiva ai ladri di poter copiare i codici contenuti all'interno della centralina della macchina e riversarle immediatamente in una chiave vergine. La seconda tecnica consisteva nell'utilizzo di una centralina non codificata e quindi montata sull'auto da rubare in luogo della centralina originale. Nell'operazione sono rimasti coinvolti anche tredici proprietari di auto che hanno negato di avere pagato una tangente per riavere la loro auto e sono stati denunciati per favoreggiamento personale. Quello che ha fatto luce sull'organizzazione "professionale" di topi d'auto è il primo filone della massiccia operazione dei carabinieri. Un filone sviluppatosi grazie ai riscontri effettuati e all'attività tecnica svolta da militari dell'Arma e che ha permesso di delineare l'esistenza della collaudata organizzazione, costituita da 45 persone, con il coinvolgimento anche di un noto pregiudicato appartenente al clan dei "Cursoti Milanesi".

Il traffico di droga

Un secondo filone investigativo, nel quale sono rimaste coinvolte 30 persone, ha riguardato un ingente traffico di cocaina gestito da un gruppo criminale - con a capo un membro del appartenere al clan mafioso Cappello - che poteva contare anche sulla disponibilità di armi e munizioni. Il gruppo gestiva due piazze di spaccio, una a Librino" e l'altra nel quartiere San Giorgio. Lo spaccio nelle due piazze fruttava ai clan circa duemila euro al giorno, hanno stimato i carabinieri. Spacciatori e topi d'auto condividevano la stessa base logistica, un autonoleggio nel quartiere San Giorgio, luogo in cui si concretizzavano accordi, incontri e pagamenti relativi alle attività illecite concernenti il furto dei veicoli finalizzato alle estorsioni o ricettazioni, ma soprattutto sito in cui avvenivano le contrattazioni riguardanti ingenti quantitativi di cocaina, venduta all'ingrosso, a circa 42mila euro, al chilo e consegnata ai poi grossisti per essere destinata al rifornimento di altre piazze di spaccio a Catania, in alcuni paesi della provincia, come Nicolosi, e anche a Siracusa, Palermo, Trapani e Marsala.