Maxi operazione contro frode fiscale e riciclaggio, sequestri anche a Catania

La guardia di finanza di Terni, con il supporto di militari del servizio centrale I.C.O. e dei reparti del corpo sub-delegati, è impegnata da questa mattina, in Italia e all'estero, in un'operazione antimafia contro un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, ha portato all'esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e 39 società, per un valore complessivo di oltre 12,5 milioni di euro.

Sono stati sequestrati complessi aziendali, beni immobili e disponibilità finanziarie degli indagati, situati nel territorio di Terni e in altre 14 province italiane (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro). Inoltre, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite Eurojust, sono stati sequestrati beni anche in Romania.

