Operazione "Fenice", la mano della mafia nel settore degli imballaggi: i nomi degli arrestati

I nomi dei 16 indagati su cui è stata applicata la misura cautelare in carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, operanti tra le province di Ragusa e Catania