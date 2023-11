Operazione "Fossa dei Leoni II", i nomi degli arrestati

Gli indagati avrebbero avuto una particolare attenzione alle modalità di rifornimento della piazza di spaccio: le dosi di cocaina e crack, per via delle ridotte dimensioni, sarebbero state custodite all'interno delle abitazioni di alcuni degli appartenenti al gruppo o, in alternativa, nascoste nelle aiuole del piazzale antistante in cavita' ricavate tra i rifiuti e le macerie; i quantitativi di marijuana sarebbero stati nascosti nell'abitazione di uno degli indagati, privo di precedenti penali, il quale si sarebbe occupato anche del confezionamento dello stupefacente in singole dosi. Un vero e proprio sistema di regole ed espedienti che sarebbe stato messo a punto dal presunto capo-promotore, Angelo Condorelli.

I nomi degli arrestati

AMORUSO Giuseppe, classe 1994;

CONDORELLI Angelo, classe 1990 (in atto detenuto presso casa circondariale Enna);

CONDORELLI Francesco, classe 1985 (in atto detenuto presso casa circondariale Piazza Lanza);

CRISTAUDO Salvatore, classe 1989 (in atto detenuto presso casa circondariale Palermo);

DRAGO Orazio, classe 1970;

FABIANO Daniele Giuseppe, classe 1989;

LOMBARDO Lucio, classe 1990;

ROSSELLO Alessandro, classe 1997 (in atto detenuto presso casa circondariale Rossano Calabro);

ROSSELLO Daniele, classe 1993;

SANTAPAOLA Roberto, classe 1980;

TOMASELLI Nunzio, classe 1991.