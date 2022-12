Operazione antidroga Kynara, ecco i nomi degli arrestati

Di seguito i nomi dei 31 convolti nell'operazione. Tra questi 23 destinatari della custodia cautelare in carcere e 7 della misura degli arresti domiciliari. Nello stesso contesto, inoltre, è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania il quale ha disposto l’applicazione della misura del collocamento in comunità nei confronti di un soggetto minorenne all’epoca dei fatti contestati.

BASSETTA Alberto (cl.1990); CATANEO Emanuele (cl.1968); CELENTANO Giuseppe (cl.1992); CONDORELLI Giuseppe (cl.1982); COSTA Giovanni (cl.1984); DI MARE Corrado (cl.1979); FICARA Concetto Paolo (cl.1976); FINOCCHIARO Aurora (cl.1999); FINOCCHIARO Vito (cl.1978); FLORIO Antonino (cl.1974); MANCARELLA Salvatore (cl.1950); MARSENGO Alessandro (cl.1987); MARZANO Francesco (cl.1977); MAUGERI Orazio (cl.1972); MIANO Sebastiano (cl.1994); MUSUMECI Sebastiano Fabio (cl.1971); NICITA Paolo (cl.1979); RAVASCO Crocifissa Maria (cl.1971); RAVASCO Gaetana (cl.1969); TANASI Sebastiano (cl.1991); VILLARI Ignazio (cl. 1965); VINCIGUERRA Michele (cl. 1967); ZOCCOLI Saverio (cl. 1984).

I sette successivi, sono destinatari degli arresti domiciliari:

CIPOLLA Luigi (cl.1991); FICARA Caterina (cl.1973); FICARA Fortunata (cl.1975); NIELI Rosa (cl. 1985); PAVIGLIANITI Giuseppe (cl.1993); PRIMA Agatino (cl. 1968); VINCIGUERRA Maria Jessica (cl. 1992).

L’ultimo che segue, è destinatario della misura del collocamento in comunità: