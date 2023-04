Operazione "Landayà": i nomi degli arrestati

La polizia di Catania su delega della direzione distrettuale antimafia etnea ha fermato 25 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fermati, per lo più guineani ed ivoriani, sono stati rintracciati in diverse località italiane e sarebbero stati i componenti di una organizzazione straniera, che aveva compiti di gestire i viaggi oltre il confine di migranti provenienti dall'area subsahariana e intenzionati a oltrepassare l'Italia per andare in altri paesi dell'Unione europea.

"I trafficanti contattavano i migranti direttamente in Africa (Costa d'Avorio, Mali, Marocco, Libia) e lo conducevano, dietro pagamento di oltre mille euro, nel Paese europeo prescelto. Reati gravi, commessi in diversi paesi e caratterizzati dalla transnazionalità", ha detto il direttore centrale anticrimine della polizia, Francesco Messina.

I nomi degli arrestati

1. BALDE Zeynoule Abidine, maliano, classe ’90, tratto in arresto a Pavia;

2. BERTHE Fode, ivoriano, classe ‘94¸ tratto in arresto a Genova;

3. DIALLO Mamadi, ivoriano, classe ‘99¸ tratto in arresto a Genova;

4. DIARRASSOUBA Souleymane, ivoriano, classe’96, tratto in arresto a Genova;

5. KEITA Ibrahim, ivoriano, classe ’97, tratto in arresto a Genova;

6. SANOGO Alfousseni, ivoriano, classe ’99, tratto in arresto a Genova;

7. TOUMA Hadara Arouna, del Burkina Faso, classe ’99, tratto in arresto a Genova;

8. DOUMBOUYA Sidiki, guineano, classe ’92, tratto in arresto a Savona;

9. KONE Yacouba, ivoriano, classe ’97, tratto in arresto a Castellamonte (TO);

10. BAYOKO Djiguiba, ivoriano, classe ’99, tratto in arresto a Castellamonte (TO);

11. KONATE Yaya, ivoriano, classe ’99, tratto in arresto a Caluso (TO);

12. KADOUNO Abdoulaye Eder, guineano, classe ’96, tratto in arresto a Rimini;

13. BAMBA Abdoul Kader, ivoriano, classe ‘97, tratto in arresto a Fossano (CN);

14. BAMBA Souleymane, ivoriano, classe ‘97, tratto in arresto a Fossano (CN);

15. DIAKITE Amadou, guineano, classe ‘89, tratto in arresto ad Asti;

16. SANGARÈ Ali, guineano, classe ‘98, tratto in arresto a Nizza Monferrato (AT);

17. FOFANA Siriki nato in Costa d’Avorio, classe ‘96, tratto in arresto a La Spezia