Operazione "Malerba", arrestati altri due latitanti: uno era in vacanza a Sharm el-Sheikh

Il 22enne Vito Vitale era in vacanza a Sharm el-Sheikh mentre i carabinieri del comando provinciale etneo eseguivano, lo scorso mercoledì, l'operazione antidroga "Malerba", con 41arresti e cinque indagati tra le file degli spacciatori che gestivano le quattro piazze ancora attive in via Capopassero, a San Giovanni Galermo-Trappeto nord, per conto del clan Santapaola.

Dopo essere atterrato da un volo proveniente dall'Egitto, Vitale è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale etneo. Stessa sorte per il 24enne Antonino Pulvirenti. In questo secondo caso, forse, il giovane meditava di cambiare vita in quanto si era recato da alcune settimane in Germania per trovare lavoro. Sentendo il fiato sul collo, ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma. Entrambi erano "assenti all'appello" durante il blitz che ha coinvolto circa 200 carabinieri. Per entrambi i ricercati l'accusa è di "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso con altri indagati". Un terzo ventenne, inizialmente irreperibile e minorenne durante le indagini, è stato arrestato il 12 ottobre a Librino, in viale Bummacaro.

L’operazione "Malerba" ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio vendendo cocaina, crack e marijuana nel quartiere catanese di Trappeto Nord. È stato accertato come la mafia catanese, ed in particolare la famiglia Santapaola - Ercolano, nonostante le continue operazioni di polizia sul territorio susseguitesi nel corso degli anni, abbia continuamente ripreso il controllo di via Capo Passero, imponendo ai singoli gruppi criminali le regole per la vendita al dettaglio dello stupefacente e curandosi anche dell'approvvigionamento della materia prima per "livellare" i prezzi.