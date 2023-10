I pusher si accordavano per non farsi concorrenza: come funzionava il "libero mercato della droga" di via Capo Passero

Un volume d'affari da 240mila euro al giorno. Una vera e propria azienda dello spaccio, organizzata in maniera tale da coesistere pacificamente in un'unica via della droga che operava in quattro piazze di spaccio nel quartiere di San Giovanni Galermo. Una "via della seta" in cui più gruppi riuscivano, nel medesimo orario e organizzandosi in turni che coprivano 24 ore su 24 il quartiere, a convivere senza concorrenza sleale. Una netta spartizione del territorio che, questa mattina, ha portato ha portato all'arresto di 46 persone (tre all'estero e una irreperibile), compresi cinque soggetti non maggiorenni all’epoca dei fatti, nell’ambito dell'operazione Malerba condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

L’indagine, coordinata dalla Dia e condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa da marzo 2021 ad aprile 2022, si pone in continuità con la maxi operazione Scanderbeg, che nel 2020 ha visto l’arresto di 101 persone, ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano le piazze (e due depositi) in via Capo Passero, tra i numeri civici 33, 121, 129 e 169, coordinate e rifornite per conto del gruppo Nizza, inserito nella famiglia di cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Così si spacciava nel "libero mercato" della droga

A capo delle operazioni, come coordinatore e supervisore, ci sarebbe il noto pluripregiudicato Antonino Raimondo. E' accusato di aver fornito droga in modo esclusivo e continuativo ai pusher per conto dei Nizza. Come rivelato dagli inquirenti, il traffico illecito di stupefacenti garantiva una pacifica convivenza tra le organizzazioni criminali coinvolte, che avevano stipulato un accordo per evitare la concorrenza sleale tra le piazze di spaccio e prevenire conflitti tra gruppi mafiosi. In base a regole sulla concorrenza imposte dai clan, gli spacciatori su strada non potevano chiamare gli acquirenti, che dovevano autonomamente scegliere la piazza di spaccio a cui rivolgersi.

Crack, cocaina e marijuana importati da Napoli

Gli acquirenti potevano quindi scegliere a quale delle quattro piazze di spaccio rivolgersi e fidelizzarsi con il proprio pusher di riferimento, senza che i gruppi criminali fossero in contrasto tra loro. Una sorta di "libero mercato", vincolato soltanto dal prezzo e dalla fornitura. Alcune di queste piazze di spaccio"erano attive 24 ore al giorno, consentendo a circa 2.500 clienti giornalieri di acquistare marijuana, cocaina o crack, proveniente da Napoli, a qualsiasi ora. Questa attività illegale fruttava, come detto, alla criminalità organizzata circa 240mila euro al giorno. Gran parte dei quali destinati al sostentamento dei membri delle associazioni criminali e al mantenimento dei detenuti mafiosi e delle loro famiglie.

I nascondigli della droga - Video

Turni predefiiti e vedette sempre vigili

Ogni settore era gestito da un "capo piazza", che organizzava la vendita di stupefacenti in fasce orarie predefinite. Durante questi turni, i responsabili delle piazze individuavano pusher, corrieri, addetti alla custodia delle sostanze stupefacenti e vedette che segnalavano la presenza delle forze dell'ordine, consentendo innumerevoli cessioni di droga.

Trovate anche armi da fuoco

L’indagine ha inoltre consentito di accertare la disponibilità e l’utilizzo, da parte di alcuni degli indagati, di armi da fuoco all’interno delle piazze di spaccio. E' quanto testimonia il sequestro operato in data 24 marzo 2022 di una pistola semi-automatica marca calibro 380 con matricola abrasa, ed il rinvenimento nella stessa circostanza di una pistola semiautomatica calibro 7.65, carica e pronta all’uso.