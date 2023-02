Operazione "Medicament", le indagini dopo il tentato furto in una tabaccheria della Barriera

Gli arresti di oggi arrivano dopo le indagini svolte tra il maggio e l’ottobre del 2022, a seguito del tentato furto commesso nella notte dello scorso 6 maggio ai danni di una stazione di servizio Esso con tabaccheria, in via Barriera del Bosco. In quell'occasione i carabinieri arrestarono Mircea Buzdugan e un minorenne beccati sul tetto della tabaccheria insieme a un terzo complice Daniel Clemente. Un quarto uomo, il cosiddetto "palo" era invece fuggito a bordo di una Mercedes Classe B.

Le indagini, dei carabinieri, hanno portato all'identificazione del "palo" in Simone Calogero e hanno anche consentito di evidenziare gravi indizi a carico degli indagati per altri crimini. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, gli arrestati avrebbero rubato ben sei, tra auto e moto, e avrebbero tentato di rubarne altre tre, sempre nelle vicinanze di distributori di benzina. La banda avrebbe anche tentato un cosiddetto "cavallo di ritorno" per un motorino rubato, poi demolito poiché non sarebbe stato raggiunto l’accordo.

Le investigazioni avrebbero anche documentato il coinvolgimento degli indagati in una attività di spaccio di marijuana e cocaina, organizzata a favore di un intermediario di Avola, Paolo Iacono. I carabinieri, a riscontro di queste ultime accuse avevano, in precedenza, arrestato Mircea Buzdugan e Simone Calogero: il primo sorpreso a trasportare 1,2 kg di cocaina dalla Calabria, il secondo trovato in possesso di 100 grammi di marijuana.

Nel corso dell'operazione di oggi, i carabinieri hanno, infine, sequestrato anche panetto di hashish da 250 grammi e 1450 euro. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i maggiorenni e la dimora in una comunità alloggio per il minorenne.