"Estate tranquilla", controlli a tappeto dei Nas: sequestri e sanzioni

Come ogni anno, con l'inizio della stagione estiva, i carabinieri del Nas hanno lanciato l'operazione "Estate Tranquilla". A partire dalla seconda metà di giugno, nella Città Metropolitana di Catania, sono stati effettuati oltre 50 controlli in vari settori, tra cui ristorazione, benessere, cura della persona e attività socio-ricreative. Il 40% delle strutture controllate presentava irregolarità, portando alla segnalazione di 22 operatori alle Autorità Giudiziarie e Sanitarie e all'emissione di 33 sanzioni per un totale di circa 15mila euro.

Sequestri e chiusure nel settore alimentare

La maggior parte delle verifiche si è concentrata su ristoranti lungo autostrade, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Sono state ispezionate anche aziende agrituristiche e stabilimenti balneari. Su 29 luoghi di somministrazione, 11 hanno mostrato gravi criticità, come la conservazione inadeguata degli alimenti, l'uso di prodotti congelati spacciati per freschi e l'impiego di materie prime di origine sconosciuta.

Nove gestori di ristoranti sono stati segnalati alle Autorità competenti e sono stati disposti sequestri e sospensioni per 4 attività, tra punti di ristoro e lidi balneari. Le violazioni comuni includevano cucine e depositi inadeguati e mancanza di tracciabilità degli alimenti.

In una nota azienda agrituristica pedemontana etnea, sono stati sequestrati olio d'oliva di provenienza sconosciuta e confetture di frutta senza informazioni sulla filiera alimentare. Nel calatino, un'azienda agrituristica ha visto il sequestro di vino imbottigliato e legumi confezionati. Inoltre, in un'area di servizio, sono stati sequestrati oltre 40 chili di carne e pesce congelati abusivamente.

Controlli nei centri benessere

I carabinieri del Nas di Catania hanno esteso i controlli anche ai centri benessere, concentrandosi sul rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Sono stati effettuati 13 controlli, con la chiusura o sospensione di 2 strutture. Le irregolarità includevano la mancanza di autorizzazioni amministrative e l'uso di apparecchiature non conformi.

In particolare, è stato individuato un centro benessere gestito da cittadini asiatici che utilizzava apparecchiature prive del marchio CE e requisiti di sicurezza. In una piazza centrale di Catania, è stato scoperto un centro estetico abusivo con tre cabine per trattamenti estetici, privo di autorizzazioni amministrative. Le apparecchiature utilizzate illegalmente sono state sequestrate.

I controlli dei carabinieri del Nas continueranno per tutta l'estate, estendendosi ad altri settori coinvolti dal flusso turistico, con l'obiettivo di garantire il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti.

