Ordinavano panini, arrivava la cocaina: i nomi degli arrestati nell'operazione antidroga "Non solo Pane"

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale etneo, a carico di 9 persone (8 in carcere ed una agli arresti domiciliari), accusate a vario titolo di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, in maniera reiterata ed in concorso tra loro