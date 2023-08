Da 200 a 1200 euro per il passaggio dall'Italia alla Francia: sgominata banda di trafficanti di esseri umani

La squadra mobile di Catania, con la collaborazione degli uffici di Genova, La Spezia, Milano, Pavia, Torino e Viterbo, ha dato esecuzione oggi a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 25 cittadini africani gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A otto degli indiziati la misura è stata notificata in stato di libertà, a undici di loro la misura è stata notificata in carcere. Altri sei sono ancora ricercati.

L’avvio delle indagini

Le indagini sono partite dalla vicenda di una minore straniera, non accompagnata, arrivata il 25 gennaio scorso nel porto di Augusta e successivamente collocata in una struttura di accoglienza nel catanese. La ragazza era fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia da una donna che l’aveva avvicinata mentre si trovava in attesa di imbarco e che le si era presentata come sorella di un uomo che, in Italia, si occupava di far completare il lungo viaggio dal Paese di origine sino alla Francia, passando per l’Italia.

Il network dell’immigrazione clandestina

L’impegno investigativo dedicato dagli inquirenti alla vicenda di questa minore, ha permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni stranieri (guineani e ivoriani) coinvolti nel trasferimento in Francia della ragazza. Partendo da questi uomini, la polizia ha individuato un sodalizio criminale formato da più cellule operative in Africa (Libia, Guinea, Costa d’Avorio, Tunisia e Marocco), in Italia (a Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia) e in Francia, dedito al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in favore di una clientela (donne, uomini, bambini e addirittura neonati) che, dietro pagamento di somme di danaro, variabili a seconda della natura degli accordi e della tranche di viaggio da eseguire (oscillando da almeno 200 euro per il mero passaggio dei confini sino a 1200 euro circa per fasi di viaggio più ampie), si affidava a esso perché specializzato nella gestione dei viaggi per raggiungere altri paesi dell’Unione Europea, in particolare in sconfinamenti verso la Francia.

"All inclusive": dalla partenza alla destinazione

Le indagini, coordinate dalla Procura e dalla squadra mobile di Catania sezione criminalità straniera e prostituzione hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come i fermati, per lo più francofoni, della Guinea e Costa d’Avorio, sarebbero stati in grado di garantire al migrante la realizzazione del progetto migratorio nella sua interezza, dal paese di origine a quello di destinazione, attraverso paesi di mero transito (tra i quali l’Italia) con la pattuizione del pagamento di un prezzo per ogni tappa del viaggio, corrisposto alle diverse persone incaricate di curare la singola tratta. L’organizzazione utilizzava allo scopo del raggiungimento del confine francese treni e macchine (più raramente sentieri di montagna) e offriva a tal fine tutti i servizi necessari allo “sconfinamento”: dall’organizzazione dello spostamento del migrante dal centro cui veniva affidato in accoglienza in Italia fino alla a fornitura eventuale di documenti falsi (anche di tipo sanitario quali falsi green pass, falsi esiti del test Covid-19 e patenti di guida), la presa in carico del migrante una volta raggiunto sul luogo in prossimità del confine, l’offerta di ospitalità nelle more, comprensiva di vitto ed alloggio, la reiterazione dei tentativi di sconfinamento, la presa in carico ad opera di altri membri una volta raggiunta la Francia.

Struttura fluida

Il sodalizio risultava avere struttura fluida perché capace di adattarsi ma in ogni caso ben definita quanto ai ruoli: non vi era evidentemente un capo all’apice, ma quattro capi organizzatori ciascuno per ognuno dei gruppi, quattro entità collettive operanti con una organizzata gestione di risorse umane e materiali, stabilmente a disposizione le une delle altre e attive con metodi illeciti e con la finalità della commissione di plurimi delitti rientranti in un unico superiore progetto associativo che dall’Italia passava soltanto, in quanto iniziava all’estero e terminava all’estero. La indagini hanno dunque individuato una struttura complessa e articolata del sodalizio, composto fondamentalmente da tre cellule: una con sede nel piemontese precisamente a Torino, una con sede in Liguria e una terza con sede a Ventimiglia.

Follow the money

Ulteriori evidenze investigative sono poi emerse dagli accertamenti patrimoniali che hanno permesso di svelare un considerevole giro d’affari. Sebbene la maggior parte dei movimenti dei flussi di denaro avvenisse in contanti, l’analisi delle postepay in uso ad alcuni degli indagati consentiva di attestare che uno dei sodali aveva effettuato l’acquisto online di titoli di viaggio in un limitato arco temporale per un ammontare di circa 26mila euro. L’analisi dei flussi di denaro relativi alle carte postepay utilizzate restituiva transazioni complessivamente ammontanti a 800mila euro.

Le intercettazioni e lo sfruttamento

L’attività tecnica della polizia ha permesso di registrare numerose conversazioni sulla bellezza e le fattezze fisiche delle migranti di sesso femminile gestite dal sodalizio e in alcuni casi anche di rilevare che le stesse, oltre al pagamento in denaro, corrispondevano prestazioni sessuali, anche quando viaggiavano con figli minori. In alcune occasioni è emerso che bambini in tenera età venivano momentaneamente affidati a qualche componente del sodalizio.

Trafficanti infiltrati nelle strutture di accoglienza

Alcuni degli indagati, avrebbero approfittato del loro inserimento a vario titolo all’interno di strutture di accoglienza per migranti: per un verso accreditandosi presso i migranti per il fatto stesso di svolgere attività all’interno di dette strutture; per altro verso sfruttando tutte le informazioni per tale ragione disponibili circa i nuovi arrivi, le nazionalità e l’età dei potenziali clienti.