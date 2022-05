Mafia ed estorsione ai commercianti della stazione, eseguiti tre arresti

La guardia di finanza ha condotto in carcere Francesco Arcidiacono, Roberto Di Mauro e Agostino Pomponio. Sono imputati per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso a danno di imprenditori catanesi attivi in diversi settori commerciali, nella zona della stazione centrale di Catania