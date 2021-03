Operazione "Sipario", il Comune: "Sospesi dal servizio agenti Polizia Municipale coinvolti"

La nota stampa del Comune di Catania sull'operazione "Sipario" della Guardia di Finanza: "L’Amministrazione Comunale ha già avviato le procedure per sospendere dal servizio, con effetto immediato, i vigili urbani Carmelo Longhitano e Attilio Topazio, quest’ultimo peraltro già sospeso dall’attività lavorativa perché in precedenza destinatario di altro provvedimento cautelare per una diversa inchiesta della magistratura. L’altro agente del corpo della polizia Municipale, Francesco Campisi, anch’esso sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è già fuori dai quadri comunali perché pensionato. L’Amministrazione comunale, infine, si congratula con la magistratura e le forze dell’ordine per avere svelato, con questa nuova importante operazione investigativa, la rete di illegalità nel tessuto sociale e produttivo, che impedisce alla comunità cittadina uno sviluppo libero da condizionamenti affaristici e criminali".