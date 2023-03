Operazione "Terra bruciata", archiviate le accuse per il sindaco di Randazzo Francesco Sgroi

In data 24 marzo 2023 il Gip presso il Tribunale di Catania, su conforme richiesta della Procura distrettuale della Repubblica, ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Per il Tribunale etneo nè il sindaco Francesco Sgroi, né il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Scalisi hanno commesso il reato di "scambio di voto politico-mafioso". Il primo cittadino dichiara di non avere mai dubitato che la magistratura avrebbe accertato in via definitiva e con serietà l'assoluta correttezza e linearità del suo operato e l'estraneità dei fatti contestati a lui e al Presidente del Consiglio Comunale. Gli interessati manifestano soddisfazione per la conclusione della vicenda giudiziaria e ringraziano gli avvocati Maria Licata, Giuseppe Mannino e Katia Ceraldi che ne hanno sostenuto la difesa.