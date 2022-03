Operazione "The Gift", due imprenditori vittime di estorsioni: i nomi degli arrestati

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito all’alba un’ordinanza cautelare, emessa dal gip, nei confronti di dieci persone indagate a vario titolo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e furto. "Alle vittime - spiega il comandante dei carabinieri di Fontanarossa, Giuseppe Battaglia - veniva imposto il pagamento di una somma di denaro con cadenza mensile commisurata alle capacità economiche dell'azienda, sostanzialmente per due ragioni: sostentamento di alcuni detenuti in carcere e garantire la protezione delle attività commerciali prese di mira mettendole al riparo da possibile azioni ritorsive o delittuose".

I nomi degli arrestati:

1. BONACCORSO Emanuele, classe 1987;

2. BONCALDO Roberto, classe 1965, già detenuto;

3. CARUANA Giovanni Edoardo, classe 1992, già detenuto;

4. MURABITO Gaetano Agatino, classe 1973;

5. STRANO Giuseppe, classe 1967;

6. VENTIMIGLIA Daniele Francesco, classe 1997.

Obbligo di dimora:

1. ASSENNATO Salvatore, classe 1992;

2. PETRALIA Rosario, classe 1985;

3. PRELATI Oreste Antonio, classe 1974;

4. PRIVITERA Concetto, classe 1962.