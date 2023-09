Operazione "Ultimo Atto", Barbagallo (Pd): "Droga ed estorsioni sono ancora linfa per la mafia"

“Le estorsioni a tappeto e il traffico di stupefacenti sono ancora la linfa della mafia che opera nel Catanese. Lo testimoniano i 13 arresti compiuti oggi dai Carabinieri a Biancavilla che hanno, coordinati dalla Dda di Catania, sgominato il clan Tomasello-Mazzaglia vicini a Santapaola. Così Anthony Barbagallo, componente dell’ufficio di presidenza della Commissione nazionale antimafia e segretario regionale del Pd Sicilia, a proposito del blitz antimafia “Ultimo Atto” eseguito dai carabinieri nel Catanese.

"Fa riflettere - continua Barbagallo - che il nuovo reggente fosse in libertà condizionale nonostante una condanna all’ergastolo. Ed era ritornato a ‘comandare’ esercitando pressione sul territorio, vessando imprese e commercianti della zona. Voglio proprio per questo rivolgere un plauso ai magistrati della Procura di Catania e ai carabinieri per l’impegno quotidiano volto a reprimere ogni tentativo della criminalità organizzata di condizionare il libero sistema dell’economia, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle attività imprenditoriali”.