Munutenzioni, prevenzione antincendio e scerbature in città

Continuano le operazioni di bonifica per la realizzazione di linee tagliafuoco in diverse zone a rischio della città, avviate nei primi giorni di luglio in area pubblica. Le linee tagliafuoco servono a garantire il più possibile una distanza di sicurezza tra vegetazione, sterpaglie ed abitazioni civili.

Le attività di ripulitura della fitta vegetazione spontanea sono state messe a punto da una cabina di regia interdirezionale composta dagli assessori comunali Petralia, Tomarchio e Porto con il Capo di Gabinetto Ferraro, in sinergia con il Sindaco Enrico Trantino. Nell'ultima fase emergenziale che ha colpito la città, l'Amministrazione Comunale, grazie alla Regione Siciliana, ed in particolare grazie all'Assessorato Regionale all'Agricoltura retto da Luca Sammartino, ha potuto contare anche sulla collaborazione efficace dell'ESA, Ente di Sviluppo Agricolo, che ha messo a disposizione, in diverse parti del territorio, mezzi e uomini.

Gli interventi principali hanno riguardato finora, le zone di: via Palermo, Barriera, Pigno, San Giorgio, Fossa Creta e Monte Po'. Durante il mese di Agosto le operazioni andranno avanti interessando altre parti della città. L’Amministrazione Comunale raccomanda, ancora una volta, ai privati, di mettere in sicurezza i propri terreni, per dovere civico e non incorrere in multe e sanzioni amministrative per il mancato tagliafuoco e la scerbatura dei propri terreni agricoli e giardini.