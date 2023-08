Gli uffici di Poste Italiane tornano agli orari normali

Poste Italiane comunica che a partire da domani venerdì 1 settembre, in concomitanza con i primi giorni di pagamento delle pensioni, tutti e 36 gli uffici postali della provincia di Catania di norma operativi anche il pomeriggio torneranno a garantire gli orari di apertura continuati dalle 8 e 20 alle 19 e 05 e il sabato fino alle 12 e 35. Dopo la pausa estiva che ha riguardato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, tutte le sedi del territorio interessate saranno nuovamente disponibili con i consueti giorni e orari di apertura per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito interneto dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay in 83 uffici postali della provincia di Catania. Dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali e scelto uno tra i servizi disponibili (bollettini, versamenti, prelievi, F24, ricariche e altri pagamenti, posta e pacchi, PostePay, energia e telefonia, buoni e libretti, assicurazioni rc auto, conto corrente, finanziamenti, investimenti e assicurazioni, Spid e tutte le altre operazioni) sarà possibile inserire il nome della località d’interesse. Una volta selezionato l’ufficio, si potrà decidere se prenotare l’appuntamento per un momento successivo - selezionando data e fascia oraria disponibili - oppure se recarsi immediatamente in ufficio postale. La scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’app. Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.