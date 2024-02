Acireale, oratorio San Giovanni Montebello: rete internet gratuita per tre anni

La Banca agricola popolare di Ragusa ha donato alla Cesi la possibilità a un oratorio in ogni diocesi di Sicilia di potersi connettere a Internet gratuitamente per almeno tre anni. Ad Acireale, la Pastorale giovanile, guidata da don Orazio Sciacca, ha individuato come 'destinatario' quello di San Giovanni Battista di San Giovanni Montebello perchè è in una posizione geografica periferica, dove si è provveduto all'installazione della Rete. L'oratorio, con la connessione al web tramite il wi-fi, potrà sviluppare diversi progetti e organizzare iniziative interparrocchiali.

"Un dono utile - afferma il vescovo di Acireale e presidente della Cesi, Antonino Raspanti - in una nuova strategia pastorale suggerita dal cammino sinodale che ci impegna a individuare nuove piste e innovativi programmi educativi. Con l'avanzare della società e dei mezzi di comunicazione, i metodi di evangelizzazione si sono evoluti nel corso del tempo. Coltiviamo la speranza di concepire l'oratorio come uno spazio in cui i valori vengono trasmessi in modo significativo e coinvolgente". Per il parroco don Angelo Pennisi, "l'ulteriore aiuto che ci viene offerto, se da una parte rappresenta uno stimolo che tende a rinnovare il nostro fervore, dall'altra ci fa intravvedere la possibilità di nuove sfide da poter abbracciare". E l''oratorio, sottolinea, "non è soltanto un luogo di aggregazione e di gioco ma è anche spazio pedagogico, di formazione e di studio".