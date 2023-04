Corri Catania, oratorio San Filippo Neri: festa con i giocatori del Catania Rapisarda e Castellini

I giocatori del Catania, Francesco Rapisarda e Alessio Castellini, punti di forza della difesa rossazzurra e tra i protagonisti della promozione in serie C, sono stati gli applauditissimi testimonial di Corri Catania all’oratorio San Filippo Neri. Appuntamento tradizionale che precede la corsa/camminata di solidarietà, in programma domenica 14 maggio e che quest’anno festeggia la 15^ edizione, è quello che si svolge all’oratorio, diretto da Giuseppe Salamone, in via Teatro Greco. L’incontro è stato l’occasione per ringraziare tutte le realtà che hanno aderito a ”Dona una Maglietta”, l’iniziativa promossa da Corri Catania al fine di far partecipare all’evento anche bambini e giovani delle realtà più difficili del nostro territorio. Ma quest’anno la festa è stata davvero speciale; dopo la giornata dedicata alla consegna delle magliette di Corri Catania, è, poi, arrivata una sorpresa straordinaria per i bambini e le bambine dell’oratorio: il campetto di calcio del cortile si è animato di entusiasmo ed emozioni e di cori da stadio ad inneggiare i due campioni e il Catania tornato a far sognare. “E’ sempre bellissimo incontrare i nostri giovani tifosi – hanno dichiarato Francesco e Alessio, affiancati dal responsabile della comunicazione Angelo Scaltriti – e siamo felici di essere presenti al fianco di Corri Catania per sostenere la solidarietà e regalare sorrisi ai più piccoli”. Foto, autografi, selfie a suggellare momenti davvero indimenticabili non solo per i bambini ma anche per gli animatori e i tanti genitori presenti. La società del presidente Ross Pelligra si conferma, così, numero 1 in campo ma anche campione di solidarietà. Ancora due settimane e tutti pronti a correre o camminare, domenica 14 maggio, per le vie del centro del capoluogo etneo per realizzare il progetto solidale 2023: “Auto della Salute” a favore della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania.