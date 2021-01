Ordigni contro cassonetti, Pogliese e Cantarella: "Comune parte civile”

“Ci complimentiamo con la polizia di Stato, anche a nome della stragrande maggioranza dei cittadini catanesi onesti, per aver consegnato all’ autorità giudiziaria uno dei due delinquenti che facevano esplodere con ordigni i cassonetti della raccolta rifiuti. Auspichiamo che le indagini arrivino a catturare anche l’altro soggetto. Per il danno e il pericolo arrecato alla collettività, meritano una pena esemplare, meglio ancora se in tempi rapidi. Un sentito ringraziamento va anche a quei catanesi che hanno segnalato alle forze dell’ordine le vergognose azioni criminali di incivile vandalismo, un fatto non scontato che va incoraggiato. Il Comune la propria avvocatura si costituirà parte civile nel procedimento penale per i danni causati al Comune e ai suoi cittadini”. Lo hanno affermato il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore all'ambiente Fabio Cantarella.