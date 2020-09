Ritrovato un ordigno bellico sulla tangenziale ovest, chiusa in entrambi i sensi

La tangenziale ovest di Catania è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. In via precauzionale è stato impedito alle auto di transitare in attesa delle operazioni di messa in sicurezza della carica esplosiva. Il tratto interessato alla chiusura è compreso tra lo svincolo Zia Lisa e Zona Industriale Nord, incluse le rampe di connessione con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.