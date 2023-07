Ordinanza anti-degrado, non si fermano le critiche: "Comune guardone"

La stretta del Comune per preservare il decoro urbano dai vandali e dai cittadini poco rispettosi delle regole basilari del quieto vivere continua a suscitare reazioni critiche tra le forze dell'opposizione. Dopo le parole della segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone, arrivano anche quelle di Maurizio Caserta e Gabriele Savoca, che affidano ai social il proprio disappunto e non lesinano giudizi critici al provvedimento preso dal sindaco di Catania, Enrico Trantino.

Caserta: "Comune guardone"

"A breve i vigili urbani catanesi - scrive Caserta su Facebook - saliranno sui tetti muniti di binocoli per guardare cosa accade nelle case dei catanesi. Recita una ordinanza del Sindaco di Catania del 13 luglio, al primo punto, che 'è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici e nelle private dimore, di essere causa di turbamento e pregiudizio dell’ordinata e civile convivenza, recare disagio o essere motivo di indecenza'".

"Speravamo che prima dell’’insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco di Catania si limitasse a consegnare mastelli e accendere lampadine. E invece ha voluto tutto per se il merito di questa rivoluzione, la fine della distinzione tra spazi pubblici e spazi privati.

"Sono sicuro - conclude - che ha chiesto agli uffici di emanare l’ordinanza il 14 luglio, sicché dopo la rivoluzione dell’89 si potesse parlare di quella del '23. Ma gli uffici avevano fretta. Volevano anch’essi essere parte della Storia".

Savoca: "Trionfo dell'ipocrisia"

"La Catania dei mille problemi ha trovato finalmente il suo Deus ex machina - scrive il candidato alle recenti elezioni comunali di Sud chiama Nord, Gabriele Savoca - Il Sindaco Trantino ha infatti partorito un'ordinanza sulla 'sicurezza pubblica' che, come un tocco di bacchetta magica, riporterà ordine e decoro sulle nostre strade… In che modo? Ma è chiaro, con una sequela di divieti, e relative sanzioni per i trasgressori, che sembrano copiati da un vecchio provvedimento del ventennio: dal 13 luglio sarà vietato sedersi sui gradini delle chiese, appoggiarsi sui muretti, 'bivaccare' sulle panchine, bere fuori dai bar, detenere' strumenti atti a imbrattare, assumere comportamenti indecenti anche nelle dimore private… Insomma un Grande Fratello al cubo con prescrizioni così ridicole e prive di senso, che hanno un sapore autoritario d'antan, che non si sa se sia meglio ridere o piangere. Una sorta di festival dell'ipocrisia perbenista tipica di chi pensa che basti nascondere la polvere sotto il tappeto per proclamare che tutto è a posto, del resto è noto che al giorno d'oggi apparire è molto meglio che essere".

"Infine - continua Savoca - stupisce che un avvocato penalista, che dovrebbe avere particolarmente a cuore la tutela rigorosa dei diritti di libertà di ogni cittadino, si avventuri a delineare improbabili fattispecie "criminose" assolutamente vaghe ed arbitrarie, frutto di una cultura del sospetto dal contenuto chiaramente repressivo, nonché per certi aspetti ridicole ed insensate. Speriamo che alla fine prevalga il più elementare buonsenso ed il sindaco revochi l'ordinanza in questione: l'immagine di turisti multati perché aventi l'ardire di appoggiarsi sui muretti o di sedersi sui gradini, come avviene in tutte le città europee, o di zainetti ispezionati alla ricerca di pennarelli o altri "strumenti atti a imbrattare", o di ragazzi multati per avere sorseggiato una birra fuori dagli spazi "consentiti", non ci qualificherebbe come una grande capitale del turismo. Preferiremmo che fosse assicurata una adeguata pulizia delle nostre strade e piazze piuttosto che spiare i comportamenti indecenti assunti dai catanesi nelle 'private dimore'".

Cosa prevede l'ordinanza

In base all'ordinanza emessa dal Comune, adottata sulla base di una proposta del corpo della polizia locale Stefano Sorbino, non si potrà stazionare nelle zone del centro storico interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie ai residenti e agli altri avventori. Al bando le scritte su muri di abitazioni e monumenti di qualsiasi tipo e massima attenzione al centro storico. E niente alcolici da asporto dopo le 21.