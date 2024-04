Abolizione numero chiuso a medicina, Saggio (Omceo): "Siamo contrari"

Dibattito aperto anche in città sull'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di Medicina. Sul tema il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Omceo), Alfio Saggio interviene affermando che, "non si tratta dell'abolizione del numero chiuso, il testo adottato dal gruppo di esperti della commissione Cultura del Senato infatti prevede che il numero di iscrizioni al secondo semestre sia coerente con il fabbisogno di medici stimato dal Sistema sanitario nazionale: solo chi avrà un punteggio alto potrà accedere ai posti disponibili".

"Il testo non è molto chiaro - ha detto Saggio - ma quello che si evince è che il numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e in Veterinaria non scompare, ma si sposta in avanti di sei mesi".

"A un primo semestre aperto a tutti, probabilmente non in presenza, infatti, ne seguirà un secondo al quale potranno accedere gli aspiranti medici che avranno superato prima gli esami individuati come propedeutici, poi un quiz nazionale. Le materie di studio non sono ancora state decise - aggiunge Saggio - le individuerà il Governo, ciò che è chiaro è che per essere ammessi al secondo semestre, oltre ad aver passato tutti gli esami, servirà essere collocati in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Esiste tuttavia un paracadute per chi non passerà al secondo semestre: il riconoscimento dei crediti universitari acquisiti nel primo semestre, che potranno essere sfruttati in uno dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria".

"Il testo possiede qualche lacuna - conclude Saggio - noi siamo contrari all'abolizione del numero chiuso, bisognerebbe semmai armonizzarlo con il numero di borse di specializzazione, molte delle quali, purtroppo, hanno perso attrattività presso i neolaureati"