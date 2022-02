Le Misericordie organizzano due giornate di orientamento al servizio civile

Il comitato provinciale delle Misericordie della provincia di Catania, in collaborazione il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli enti di servizio Civile Ultreya Pedara, Unpli (Unione Nazionale Pro Loco D'Italia), Salesiani per il Sociale, organizzerà nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio incontri di orientamento e promozione del servizio civile universale. Agli eventi, oltre che i rappresentati degli enti promotori e delle istituzioni coinvolte, saranno presenti anche Roberto Andreani e Stefano Argenio del servizio comunicazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il 2 febbraio si inizia alle ore 11 e 30 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici "Rocco Chinnici" di Nicolosi con un'attività di orientamento in uscita per gli studenti delle classi quinte. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15 e 30 presso la sala convegni Expo del comune di Pedara, si alterneranno momenti di plenaria con momenti di confronto tra giovani che stanno svolgendo il Servizio Civile e i loro coetanei che intendono intraprendere questo percorso. Nella giornata del 3 febbraio, l’attività di orientamento si terrà presso la sede di Riposto dell’istituto professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Giovanni Falcone” di Giarre – a partire dalle 11 – per poi spostarsi nel pomeriggio presso la sala convegni dell’istituto catechistico Divina Provvidenza di San Giovanni La Punta per un’attività di promozione con gli studenti delle associazioni studentesche dell’Università di Catania.