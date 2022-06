Orienteering, finali campionati studenteschi: ecco le scuole presenti

Si è appena conclusa l'avventura che ha visto coinvolti tre Istituti siciliani nella partecipazione alle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Orienteering che si sono svolte in Trentino Alto Adige e precisamente nella Magnifica Comunità di Folgaria TN. Un'esperienza che ha arricchito non solo gli alunni ma anche i loro docenti accompagnatori, un'esperienza partita dalle proprie scuole di appartenenza e decollata subito dopo le finali regionali che si sono svolte in Sicilia a Piano Vetore (Serra La Nave) sull'Etna.

Tutti i docenti sono stati diligentemente seguiti e preparati grazie ai corsi di formazione promossi dal Presidente Regionale della FISO, il Prof.re Piero Greco che è riuscito a trasmettere e a infondere non solo le necessarie nozioni tecniche ma anche e soprattutto l'amore per questo magnifico sport: l'orienteering.

L'Orienteering, ovvero corsa-orientamento con mappa e bussola, non è solo uno sport perché oltre a una grande preparazione atletica alla resistenza, necessita di tanta concentrazione e sviluppo di fini capacità mentali. Per tre giorni i boschi e le strade del Trentino sono state testimoni delle corse e delle urla di incoraggiamento di centinaia di ragazzi provenienti da tutta l'Italia ed è stato emozionante ed incredibile, anche a detta delle persone del luogo, assistere ad una vera e propria rinascita dello sport e dei giovani.

Un plauso particolare a tutti i docenti che hanno saputo invogliare e infondere l'amore e la passione per questo sport e la fiducia nelle proprie capacità, portando i giovani atleti siciliani a questi alti livelli agonistici. Ecco i nomi degli Istituti, degli alunni e degli accompagnatori coinvolti nella competizione sportiva:

2^ Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta SR

Squadra Allievi: Patania Domenico, Patania Pietro Paolo e Risetti Cristiano. Squadra Allieve: Di Bella Sofia, Salemi Veronica e Lámia Carmen.

Docenti: Strazzulla Marinella e Di Grande M. Matilde.

Dirigente: M.Concetta Castorina

Istituto Comprensivo "Galilei-Mazzini" di Grammichele CT

Squadra Cadette: Pavone Desire', Novello Marta e Musumeci Iris.

Docenti: Sinatra Francesco e Lo Blanco Lucia.

Dirigente: Antonina Satariano

Istituto Comprensivo “ E. De Amicis” Tremestieri CT

Squadra Cadetti: Fido Davide, Di Prima Guglielmo, Chiarillo Alessio.

Docente: Zappala' Giuseppina

Dirigente: Tiziana Anna Palmieri

Istituto Santo Calì Linguaglossa

Individualista: Rinaudo Enrico.

Dirigente: Venera Marano