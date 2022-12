Librino, via alle nuove assegnazione degli orti urbani: ecco come fare richiesta

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Catania, nella sezione Avvisi, e all'Albo Pretorio, il bando per l'aggiornamento delle assegnazioni degli orti urbani del viale San Teodoro nel quartiere di Librino. Gli interessati alla gestione e coltivazione di lotti di terreno che dovessero rendersi disponibili, dopo la revisione delle precedenti graduatorie, possono presentare la domanda di adesione secondo il modello allegato al bando, e con la documentazione richiesta, alla Direzione Politiche per l’Ambiente–Gestione Autoparco– via Pulvirenti n.4, entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, esclusivamente per posta: farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio Protocollo del Comune (e non il timbro postale). Nell’istanza si dovrà anche dichiarare di conoscere le norme di attuazione per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani, consultabili negli uffici della Direzione Ecologia-Commissione Orti Urbani, o nella sede del VI Municipio (Stradale S.Giorgio n.27), oltre che sul sito internet del Comune di Catania. Le graduatorie saranno redatte per le diverse categorie: A, orti sociali; B, orti per famiglia; C, orti per condomini; D, orti didattici; E, orti per le associazioni. T

ra i requisiti richiesti: l'essere residente ovvero operare (in caso di associazioni o istituti scolastici) nel Comune di Catania, VI Municipio; non disporre di appezzamenti di terreno coltivabile assegnato con provvedimento di contratto di concessione nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita Iva. Gli assegnatari che hanno accudito il lotto tramite certificazione di “Assegnazione Temporaneo di Lotto”, specifica la direzione Politiche per l'Ambiente, possono partecipare al bando. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Direzione Politiche per l’Ambiente- Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico tramite l’indirizzo email gaetano.pandino@comune.catania.it o serviziotutelaverde@comune.catania.it, e il numero di telefono 095-320761.