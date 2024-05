I lavoratori dell'ospedale di Acireale protestano contro la gestione del parcheggio

Richiamare l’attenzione della Direzione Strategica dell’Asp di Catania sulla gestione dell’area di parcheggio all’interno dell’ospedale acese: questo il motivo che ha portato alla protesta i lavoratori del presidio ospedaliero di Acireale. L’area di parcheggio prevista per i dipendenti, infatti, nelle fasce orarie del cambio turno, soprattutto tra le 13:30-14:30, a causa della sovrapposizione tra chi deve prendere servizio e chi aspetta il cambio per ultimare il servizio, non è sufficiente ad accogliere tutte le auto dei dipendenti. Da qui la presa di posizione della ditta che gestisce l’appalto dei parcheggi che, in assenza di disponibilità di posti auto nell’area riservata al personale, ha negato l’accesso al presidio ai dipendenti, ovvero ne concede l’accesso solo se questi provvede al pagamento della sosta negli stalli non riservati ai lavoratori. Proprio per tale ragione si registrano ritardi e disservizi nei cambi turno e, a parere delle organizzazioni sindacali, vietare l’accesso ai dipendenti nel luogo di lavoro potrebbe configurarsi come un tentativo di interruzione di pubblico servizio.

Molti lavoratori tra l’altro, non trovando spazi nell’area a loro riservata, parcheggiano al di fuori di questa vedendosi irrogare delle sanzioni di 25 euro da parte della ditta appaltante. Per questi motivi la situazione è diventata insostenibile all’ospedale di Acireale per cui i segretari Provinciali di FP Cgil Concetta La Rosa, CISL FP Danilo Sottile e UIL FPL Mario Conti hanno indetto questa manifestazione di protesta che ha avuto la partecipazione di tanti lavoratori presenti e la condivisione di tanti altri seppur non presenti perché in servizio ma comunque solidali con l’iniziativa. Durante la manifestazione una delegazione composta dai Segretari Provinciali e dai rappresentanti Aziendali di Presidio Giovanni Valastro per la FP CGIL, Nuccio Rizzo per la CISL FP e Antonio Musumeci per la UIL FPL, sono stati ricevuti dal Direttore Sanitario di Acireale dott. Rosario Cunsolo e dalla dott.ssa Daniela Spampinato Direttore Amministrativo del P.O. di Acireale nonché decdel servizio dei parcheggi a pagamento all’interno dell'ospedale di Acireale, i quali si sono dimostrati particolarmente sensibili alla problematica sollevata.

Dopo aver ascoltato le ragioni dei lavoratori, il dott. Cunsolo ha evidenziato gli interventi messi in atto nel tentativo di mitigare il problema, compresa l’apertura di un’altra piccola area da adibire a parcheggio e la diffida alla ditta a inibire l’accesso al servizio ai lavoratori. Ha poi anticipato che lunedì 6 maggio proprio ad Acireale la Direzione Aziendale con la Direzione medica e Amministrativa del Presidio incontreranno la ditta appaltante per trovare una soluzione anche di tipo Amministrativo alla questione. Tutte le Organizzazioni Sindacali nel ringraziare il dott. Cunsolo e la dott.ssa Spampinato per la loro disponibilità, nel prendere atto delle loro assicurazioni chiedono, nelle more della soluzione al problema, che non venga impedito l’accesso e non siano elevate sanzioni ai lavoratori che si recano in ospedale per garantire un pubblico servizio. Chiedono inoltre di essere aggiornati quanto prima sugli esiti degli incontri tra Direzione Aziendale e la ditta appaltante.