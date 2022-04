L'ospedale di Biancavilla non riceverà più i malati di Covid

Da oggi l’ospedale di Biancavilla torna alla normale attività, dismettendo la qualificazione di ‘ospedale Covid’. D’ora in poi, il presidio ospedaliero “Maria Santissima Addolorata” non riceve più i malati di Coronavirus. Restano gli attuali positivi ricoverati nella struttura ospedaliera, nell’attesa che tra qualche giorno vengano dimessi dopo la loro negativizzazione.

"Riaprire tutti i reparti del presidio ospedaliero 'Maria Santissima Addolorata' è un’ottima notizia per tutti i cittadini del territorio – spiega il Sindaco Antonio Bonanno – che nei lunghi mesi dell’emergenza pandemica hanno dovuto subire enormi disagi quando è stata necessaria l’erogazione di un servizio sanitario. In alcuni casi, per le difficoltà logistiche legate al raggiungimento di strutture ospedaliere distanti, le cure di soggetti fragili e con particolari patologie sono state rimandate a tempi migliori. All’assessore regionale Razza ho chiesto di rendere ancora più efficiente l’ospedale potenziando il numero di medici in organico. È necessario, inoltre, accelerare l’iter per la realizzazione della pista di elisoccorso, in fase di progettazione, e favorire la ristrutturazione del plesso B. L’assessore regionale alla Salute ha accolto le mie richieste relative all’aumento del personale e mi ha garantito maggiori investimenti. Ora che l’ospedale di Biancavilla ridiventa un 'ospedale normale' - conclude Bonanno - sento il dovere di ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario dell’ospedale che nel duro periodo dell’emergenza Covid non si è risparmiato nemmeno un istante, dimostrando una dedizione davvero fuori dal comune. Un plauso va rivolto all’assessore Razza, al Commissario Liberti e ai vertici dell’Asp".