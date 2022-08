Ospedale Caltagirone, Cisl Fp denuncia: "Personale stressato e costretto a continui straordinari"

Poco personale costretto a turni continui di straordinario, forte stress e una gestione problematica di tutta l'area Covid. Sono le difficoltà rilevate dalla Cisl Funzione pubblica di Catania nel presidio ospedaliero di Caltagirone. "Le condizioni critiche per i lavoratori si ripercuotono sull'utenza aumentando il nervosismo e le frizioni - dice il segretario generale di Cisl Catania Danilo Sottile - Tutti gli infermieri e il personale sanitario sono a rischio di subire fatti gravi, come la recente aggressione di Palermo".

"Nel nostro viaggio all'interno dei presidi ospedalieri della provincia - dice Sottile - abbiamo potuto constatare come il personale infermieristico di Caltagirone sia provato dalle condizioni stressanti del lavoro. Come accade in altri presidi, gli infermieri si trovano a dover affrontare turni prolungati, doppi turni e una grande mole di straordinari, che in questo periodo aumentano ancora di più per la turnazione delle ferie o per altre cause come le giuste malattie".

L'esempio del pronto soccorso è presto fatto: "I turni degli infermieri sono ridotti a 5 persone e in alcuni casi a 4, del tutto insufficienti per garantire le attività. A questo si aggiunga che la recente riorganizzazione che ha visto anche la creazione delle due macroaree medica e chirurgica, ha comportato lo spostamento tra diverse Unità operative degli infermieri, trattati come pedine. In generale la riorganizzazione delle ultime settimane ha comportato attese lunghe e immotivate, con conseguente aumento di conflittualità con l'utenza".

Gli infermieri, inoltre, denunciano delle criticità nel trattamento dei pazienti Covid: "Secondo le segnalazioni raccolte - dice Sottile - i pazienti positivi spesso rimangono in carico al Pronto soccorso per settimane, praticamente fino a che non si negativizzano. In più, la stanza individuata come zona grigia è quella dedicata al percorso per donne che subiscono violenza e a pazienti fragili (psichiatrici, detenuti con scorta), e le ulteriori stanze individuate per la zona grigia multidisciplinare Covid sono tutte localizzate nel Pronto soccorso, scelta che comporterà un'ulteriore contrazione di spazi nel settore d'urgenza".