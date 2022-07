Ospedale Cannizzaro, aggiornamento tecnico dalle ore 14: le misure dell’Azienda

Nel pomeriggio di domani, martedì 12 luglio, l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro procederà a un essenziale aggiornamento strutturale che comporterà l’interruzione di alcuni software. Dalle ore 14 e per circa 4 ore, infatti, non saranno in funzione gli applicativi di Pronto Soccorso, prenotazioni CUP, pagamento ticket, Intramoenia e le relative integrazioni con altri programmi informatici. La Direzione ha previsto un piano per limitare i disservizi, tutto il personale a vario titolo coinvolto è stato informato per tempo e i responsabili hanno messo a punto procedure alternative. L’intervento tecnico è stato programmato dal CED, d’intesa con i vari fornitori, in un orario con minore impatto sull’ordinario funzionamento dei servizi e sulle prestazioni agli utenti. Nella giornata di domani, martedì, gli sportelli pagamento ticket, prenotazioni, intramoenia, cartelle cliniche prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 13.30 e resteranno chiusi durante l’intervento tecnico; si potrà utilizzare, in alternativa, il servizio di prenotazione via email ufficioticket@aoec.it.