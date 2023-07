Ospedale Cannizzaro, energia ridotta: piano di sicurezza fino a mercoledì 26 luglio

L’Unità di crisi dell’azienda ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, attivata ieri pomeriggio a seguito della comunicazione di E-Distribuzione della drastica riduzione della fornitura di energia elettrica, si è riunita questa mattina, convocata dal commissario straordinario Salvatore Giuffrida, per fare il punto sulle misure messe in atto e per pianificare la gestione dei prossimi giorni, qualora la situazione non rientrasse nella normalità.

Al fine di limitare i consumi entro la soglia del 50% imposta dal distributore, già da ieri è stata rimodulata l’attività ospedaliera ordinaria, garantendo quella in emergenza-urgenza e le terapie intensive, e si è reso necessario spegnere per diverse ore i gruppi di refrigerazione particolarmente energivori.

"Dato il protrarsi della richiesta di riduzione dei consumi elettrici - si legge nella nota - la direzione strategica, su indicazione dei tecnici che supportano l’Energy Manager, ha stabilito anche di riprogrammare l’attività ambulatoriale, cercando di assicurare comunque il rispetto dei tempi di attesa, fino a mercoledì 26 luglio; fino alla stessa data, e a partire da lunedì 24, è stata data disposizione ai Dirigenti Amministrativi di ridurre le presenze negli uffici, limitandole alla conduzione delle attività indispensabili, con prioritario smaltimento delle ferie residue".

Nella riunione di oggi è stato attuato, con l’intervento del Settore Provveditorato, un piano di approvvigionamento straordinario di carburante che alimenti i gruppi ausiliari, in modo da avere certezza della continuità della fornitura, a garanzia non soltanto delle attività ospedaliere in emergenza ma anche del corretto funzionamento dei frigoriferi di alcune aree sensibili.

"Sono stati inoltre acquisiti altri due gruppi elettrogeni, a supporto di quelli già in dotazione. La situazione di emergenza è costantemente monitorata dalla Direzione Strategica. Salvatore Giuffrida, commissario straordinario, ne ha dato aggiornamento alla Protezione Civile e alla Prefettura e mantiene il contatto con E-Distribuzione, con l’obiettivo di ripristinare prima possibile le attività e le condizioni ordinarie nelle aree coinvolte", conclude la nota.