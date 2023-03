Sanità, prenota un esame di gastroenterologia al Cannizzaro: prima data utile 367 giorni dopo

Lo sfogo arriva urlato in maiuscolo via social, è datato 24 marzo ed è impossibile da equivocare: "Udite, udite... ho prenotato un esame esofagogastroduodenoscopia. Giorno assegnato 26 marzo 2024 presso l'ospedale Cannizzaro". A scriverlo sul suo profilo Facebook Antonino Fontana, pensionato di oltre ottant?anni con gravi patologie renali e dializzato.

"Più di un anno per questo esame richiesto dalla struttura di Tremestieri Etneo, che si è presa carico di effettuare la prenotazione. Non penso che ci sia altro da aggiungere", ci dice al telefono il signor Fontana. "Ho ottantadue anni, sono malato e sono pensionato. Non ci vuole molto a capire che avrei voluto evitare l?esame a pagamento ma, che a queste condizioni, non ho avuto scelta. Ho dovuto rivolgermi a una struttura privata e tirare fuori 130 euro per avere l?esame in tempi normali". L?asciutto racconto del signor Fontana è una istantanea di ciò che accade giornalmente in alcuni settori della Sanità pubblica in Sicilia. Prenotazioni al limite dell?impossibile e conseguente fuga verso i privati, a pagamento ma efficienti. E chi non può pagare? Aspetti, se la salute lo accompagna.

Dall?azienda ospedaliera Cannizzaro, contattata per capire perché i pazienti debbano dimostrare tutta la loro pazienza per ottenere quello che sarebbe un diritto rispondono così. "Spiace per il disagio causato al paziente dai tempi d?attesa, che sono dovuti alla mole di prenotazioni delle prestazioni specialistiche rese dall?Unità Operativa di Gastroenterologia e Diagnostica Endoscopica in Urgenza, particolarmente apprezzate dagli utenti. La cogente necessità di assicurare in via prioritaria l?assistenza ai pazienti ricoverati, tuttavia, comporta inevitabilmente l?allungamento della lista degli utenti esterni che intendono avvalersi di tali prestazioni, situazione, peraltro, condivisa con le altre strutture ospedaliere e con il territorio".