Ospedale Cannizzaro, nuovo look "verde" all'ingresso grazie a Inner Wheel

Diversi nuovi alberi e arbusti, donati al Comune dall’associazione Inner Wheel di Catania, sono stati piantumati nella rotatoria tra via Messina e via Enzo Longo, nei pressi dell’ingresso centrale dell’ospedale Cannizzaro.

L’iniziativa di incrementare il verde in quella zona, ad alta densità di traffico automobilistico, rientra nell’azione avviata dal sindaco Salvo Pogliese di incentivare il rapporto tra pubblico e privato, con una serie di procedimenti amministrativi, coordinati dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, finalizzati a migliorare il contesto urbano senza gravare sul bilancio comunale. “Ringrazio la presidente di Inner Wheel Francesca Gulino Bonsignore per questa donazione alla città e il consigliere Manfredi Zammataro che ha promosso l’iniziativa - ha detto il sindaco Pogliese -perchè aumentare il verde nella città significa renderla più vivibile, in questo caso aumentare la gradevolezza di uno degli accesi principali della città e di uno degli ospedali più importanti della Sicilia. Un gesto di grande valenza, anche simbolica, che conferma la fecondità della sinergia di larga scala tra l’Amministrazione Comunale e i soggetti privati, soprattutto a sfondo sociale, come l’Inner Wheel e altre analoghe organizzazioni”.