L'ospedale Garibaldi si aggiudica il premio "Best In Sanitas"

Su tre candidature, l'Arnas Garibaldi di Catania ha ottenuto il suo primo "Best In Sanitas", il prestigioso premio della sanità siciliana, patrocinato dall'assessorato regionale alla Salute. La premiazione è avvenuta ieri sera al teatro S. Cecilia di Palermo, alla presenza di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere di Sicilia, intervenute per presentare e supportare i 42 progetti finalisti di quello che può essere considerato un vero e proprio "Oscar" della sanità siciliana. Il premio assegnato all'Arnas Garibaldi è andato a Francesco Santocono, responsabile dell'UOS di Comunicazione Istituzionale, autore del progetto "Io e Freddie. Una specie di Magia", un'innovativa campagna di prevenzione all'HIV che conta la realizzazione di un medio metraggio e la pubblicazione del relativo romanzo.

"Sono davvero felice per questo riconoscimento - ha detto Santocono - che dedico a coloro che ogni giorno si trovano ad affrontare questa terribile malattia. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto nel progetto, dal mio direttore generale, il dott. Fabrizio De Nicola, alla direzione strategica, il dott. Giovanni Annino e il dott. Giuseppe Giammanco. Ma anche l'Ufficio Speciale dell'assessorato alla Salute per la comunicazione, nella persona di Daniela Segreto. E poi, ringrazio- ha aggiunto- gli attori che hanno contribuito alla realizzazione del film, tra i quali Alessandro Haber, Stella Egitto, Mario Opinato, Gabriele Vitale, Luca Villaggio e Raniela Ragonese".

Gli altri due progetti del Garibaldi arrivati in nomination sono stati quelli dell'UOC di Urologia, diretta da Mario Falsaperla, nella sezione Chirurgia; e quella dell'UOC di Ematologia, diretta da Ugo Consoli, nella sezione Umanizzazione delle Cure.