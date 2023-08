Ospedale Giarre, caldo torrido nei reparti per guasto all’impianto di climatizzazione

Nuovi gravi disservizi all’ospedale ‘Sant’Isidoro’ di Giarre al centro di un’interrogazione presentata dal deputato di ‘Sud chiama Nord’ Davide Vasta, insieme ai colleghi del gruppo parlamentare, indirizzata al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute. Il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione del presidio ospedaliero, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da temperature molto elevate, è causa di non pochi disagi ai pazienti ricoverati della struttura.

A riprendere lo stato di criticità del nosocomio sono state le telecamere di ‘L’aria che tira’, trasmissione giornalistica di La7, che hanno messo in luce, con immagini e testimonianze, il grave disagio vissuto dagli anziani ricoverati, dai familiari e dal personale sanitario del reparto di geriatria a causa del caldo torrido dei giorni scorsi.

“Da notizie di stampa nazionale, oltreché da segnalazioni direttamente pervenutemi da cittadini – spiega l’on. Davide Vasta – ho appreso che l’impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero giarrese risulta non funzionante, circostanza che, proprio nei giorni più caldi dell’anno, espone i degenti in cura presso il nosocomio a temperature di certo non consone allo stato di salute dei pazienti e ad una corretta gestione terapeutica. La situazione – prosegue il deputato – che espone ad un rischio così elevato pazienti con un quadro clinico spesso compromesso, può risultare fatale nei casi più gravi”. Per questi motivi Davide Vasta chiede l’intervento urgente dell’assessore regionale Giovanna Volo.

“Chiediamo - prosegue il deputato di ‘Sud chiama Nord’ - se non sia opportuno intervenire presso la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, prevedendo anche l’intervento commissariale sostituivo, al fine di verificare le eventuali responsabilità in capo ai soggetti competenti – conclude Davide Vasta - in relazione alla prolungata interruzione del funzionamento dell’impianto di climatizzazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro”. Quest’ultimo disservizio si aggiunge alle annose e gravi carenze della struttura di via Forlanini, fondamentale per l'intero comprensorio ionico-etneo, per le quali il deputato di Sud chiama Nord ha ottenuto, nei mesi scorsi, la convocazione della Commissione Salute dell’Ars, alla presenza dell'assessore regionale, per discutere le problematiche.