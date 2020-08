Ospedale “Gravina”, Lanza incontra i Sindaci del Calatino

Questa mattina, presso i locali della Direzione Generale dell’Asp di Catania, il manager dell’Azienda sanitaria, dott. Maurizio Lanza, ha incontrato i sindaci dei Comuni del Calatino. Presenti il direttore amministrativo, dott. Giuseppe Di Bella, e il direttore sanitario, dr. Antonino Rapisarda.

Dai dati gestionali del 2019 emerge un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’anno precedente, con una leggera flessione di alcuni indicatori di ricovero. Mentre si evidenzia un incremento dei parametri dell’attività chirurgica. Stabili il numero di accessi al Pronto Soccorso (39.779) e di parti (624). I dati gestionali del primo semestre del 2020, un semestre caratterizzato dall’emergenza Covid-19, restituiscono un quadro rassicurante, nonostante una comprensibile curvatura. L’Ospedale, in questo periodo, è stato impegnato in prima linea nella gestione della pandemia, dedicando ben 50 posti letto di Malattie Infettive per ricoveri Covid. Pur a fronte di ciò sono stati 2493 i ricoveri ordinari e 166.850 le prestazioni ambulatoriali rese; 1185 le ore di sala operatoria e 760 gli interventi chirurgici ordinari. Il numero dei parti (291) è sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2019. È stata evidenziata anche una grande capacità di controllo del rischio tra i dipendenti in ragione della esiguità dei contagi.

In merito alle unità di personale, nel corso del 2019 sono stati assegnati al Presidio 59 operatori fra dirigenti e personale di comparto; mentre alla data di ieri, 3 agosto, nonostante l’emergenza Covid-19, sono stati assegnati 70 operatori, a fronte di 25 cessati dal servizio. Le unità di personale attualmente in servizio al Presidio sono 726 (-1,36% rispetto al 2019). Si evidenziano, anche al “Gravina”, le stesse criticità note in ambito regionale e nazionale, relative soprattutto alla carenza di personale medico specializzato, in particolare modo nell’area dell’emergenza. Sono state avviate le procedure concorsuali per gli incarichi di direzione delle Strutture complesse. Per i posti apicali resisi recentemente vacanti, le procedure sono già in programma. Nelle more, si è provveduto al conferimento degli incarichi di sostituzione. Già nominati i dirigenti responsabili delle Strutture semplici. Due ulteriori incarichi saranno conferiti non appena ultimati gli iter previsti. Sono stati, altresì, banditi i concorsi per dirigenti medici di varie discipline e già nominate le Commissioni per diverse procedure. Per le aree della Ortopedia e della Cardiologia il direttore generale ha, altresì, informato i presenti che sono state concluse convenzioni con l’Azienda Ospedaliera “Policlinico- Vittorio Emanuele” per ricevere in convenzione prestazioni da parte di medici ortopedici e cardiologici. Ammontano a 1 milione e 750 mila euro gli acquisti eseguiti nel corso del 2019 e del primo semestre del 2020. In programma il potenziamento del parco tecnologico con l’acquisto di una nuova Tac a 64 slice (procedura in corso) e di una Tac a 128 slice; nonché di un Sistema radiologico ad arco a C. In programma, anche, l’acquisto di un ecografo per la Sala parto e di due ecografi di alta fascia da impiegare rispettivamente in Ginecologia e in Radiologia interventistica. Previsto, inoltre, l’acquisito di un Riunito odontoiatrico. Sul punto il direttore generale Lanza e l’avv. Sorelli hanno confermato che ulteriori opportunità di acquisto potranno arrivare dai 5,7 milioni di euro che l’assessore Razza ha voluto destinare all’Asp di Catania.