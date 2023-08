Smarrisce la borsa con lo stipendio al Garibaldi, ritrovata e restituita dalla sicurezza

Disavventura per una cittadina rumena all'ospedale Garibaldi Nesima. Qualche giorno prima di Ferragosto, a conclusione una visita di controllo, rientrando a casa la donna si è accorta di avere dimenticato nella sala d'attesa dell'ospedale la propria borsa contenente l'intero stipendio di 1.200 euro, i documenti e le carte di credito.

La borsa ritrovata dagli agenti Domenico Di Stefano e Rosario Romeo, in servizio per la ditta Mondialpool Security di Termini Imerese, con l'intero contenuto è stata restituita alla legittima proprietaria che ha voluto ringraziare il personale della sicurezza con una lettera indirizzata alla direzione dell'ospedale. Stamattina, il Commissario Straordinario dell'Arnas Garibaldi, Fabrizio de Nicola, ha voluto incontrare i due agenti per complimentarsi e riferire l'encomio ufficiale dell'azienda.