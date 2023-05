Si cerca il 73enne Giuseppe Neri, l'appello dei parenti: "E' in stato confusionale"

Dalla sera dello scorso 15 maggio non si hanno più notizie del signor Giuseppe Neri, 73anni. Originario di Biancavilla, residente in provincia di Novara, ad Oleggio, e domiciliato in Germania, ad Amburgo. Era rientrato nella sua Sicilia in compagnia di una nipote, accusando dei dolori alle gambe al suo arrivo presso l' aeroporto di Catania. A fronte di uno stato confusionale evidente, con un gonfiore sospetto agli arti inferiori, alle ore 17 - come riferiscono alcuni parenti, che hanno contattato la nostra redazione per lanciare un appello - viene chiamata un'ambulanza che lo porterà per accertamenti medici all'ospedale San Marco. Qualche ora dopo, di lui si perderanno le tracce.

"Alle 20 circa - spiega il nipote Vincenzo - riceviamo in famiglia una chiamata dal pronto soccorso del San Marco. Ci avvisano che mio zio si è allontanato e non lo trovano da nessuna parte. Sono passate più di 48 ore ed ancora non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Siamo stati al San Marco senza avere alcun riscontro". Giuseppe Neri è alto 1 metro e 80, ha i capelli bianchi, corporatura robusta. Non ha documenti e neanche un telefono cellulare. Chiunque dovesse avvistarlo può segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Biancavilla.